Ein Abend in Schuhbecks teatro bietet ein ganzheitliches Erlebnis für alle Sinne, eine perfekte Mischung aus Magie, Akrobatik und Comedy, gepaart mit kulinarischen Gaumenfreuden im einzigartigen Ambiente eines Spiegelzelts.

„Sehen, hören, staunen, fühlen“

Für einige Stunden entziehen sich die Besucher dem Alltagsstress, umgeben von Kerzenlicht, das sich in den unzähligen Spiegeln reflektiert, platziert inmitten von zauberhaft dekorierten Tischen, an denen bis zu 350 Gäste Platz finden. Der Leitgedanke „sehen, hören, staunen, fühlen...“ wird vom Eintreten im Foyerbereich bis zum Verlassen der Veranstaltung zelebriert.



Das besondere Flair und die außergewöhnliche Atmosphäre in Verbindung mit einem spektakulären Showprogramm und einem erlesenen 4-Gänge-Menü machen Schuhbecks teatro in Linz zu einem einmaligen Ort, an dem die Besucher im wahrsten Sinne des Wortes „kulinarische Spitzenakrobatik“ erleben können.

Infos rund um die Show: www.teatro-linz.at

