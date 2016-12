Wer sich schon immer gefragt hat, wie die Rebe in die Flasche kommt und was genau ein Winzer das ganze Jahr über macht, findet alle Antworten auf seine Fragen in der LOISIUM WeinErlebnisWelt in Langenlois. Mitten in den Weinbergen tauchen Neugierige in einem 1,5 Kilometer langen und bis zu 900 Jahre alten Kellerlabyrinth tief unter der Stadt in die faszinierende Welt des Weines ein.

Weitere Informationen: www.loisium-weinwelt.at

