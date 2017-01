In der LOISIUM WeinErlebnisWelt in Langenlois, der größten Weinstadt Österreichs, können Sie die faszinierende Welt des Weines in und unter der Stadt entdecken. Es ist das perfekte Ausflugsziel für Weinliebhaber und alle, die es noch werden wollen.

Informationen zur LOISIUM WeinErlebnisWelt unter: www.loisium-weinwelt.at

NÖN-LeserClub-Vorteil:

Von 1. Februar bis 31. März 2017 gilt für NÖN-LeserClub-Mitglieder: 1+1 gratis.

Beim Kauf einer Eintrittskarte zum Vollpreis ist die zweite Karte kostenlos.

Um den Rabatt einzulösen, bringen Sie den ausgefüllten Kupon mit und zeigen ihn zusammen mit der NÖN-LeserClub-Karte an der Kassa vor.

Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

Sie erhalten außerdem einen Audioguide und eine Gratis-Weinprobe. (bitte einfügen nach Beim Kauf einer Eintrittskarte zum Vollpreis ist die zweite Karte kostenlos.

Kupon hier downloaden:

Leserclub-Loisium.pdf (pdf)