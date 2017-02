Rainhard Fendrich ist der wohl erfolgreichste Musikexport Österreichs, seine Karriere „Made in Austria“ hat sich längst über Europa ausgeweitet. Rainhard Fendrich ist Kult, seit 36 Jahren begeistert er seine Fans mit tiefgründigen und unterhaltsamen Songs. Mit seinem neuem Album „SCHWARZODERWEISS“ und altbekannten Hits wird die Austropop-Ikone 2017 in Deutschland und Österreich live mit Band zu sehen sein. Am Sonntag, den 6. August gibt er dann auch ein Gastspiel im Stift Göttweig (Open-Air, Beginn: 20 Uhr).

„SCHWARZODERWEISS“ heißt die von ihm selbst produzierte Sammlung mit 14 neuen Fendrich-Liedern. Und zu sagen hat er eine Menge. Der Sänger und Liedschreiber beweist auf dem Album nicht nur sein Gespür für‘s Songwriting, sondern zeigt eindrucksvoll Haltung. „Ich bin ein Künstler“, sagt er, „für mich ist jedes Lied eine Art Reflexion auf das, was ich beobachte und erlebe. Die Zeit, in der wir leben, gibt mir die Themen vor. Und diese Zeit ist nun einmal alles andere als rosig.“

