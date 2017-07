In der Mostelleria in Öhling kann man nicht nur alles über die Herstellung von Most und Edelbränden erfahren, unter dem Motto „Tischlein deck dich“ kann man sich auch seine persönlichen Verkostungshighlights zusammenstellen. Egal ob man lieber Saft, Most oder Hochprozentiges verkosten will, hier ist für jeden das Passende dabei. Begleitet wird das Ganze von kleinen Gerichten, auch hier kann man zwischen Fleisch, Vegetarisch und Vegan wählen.

NÖN-LeserClub-Vorteil:

NÖN-LeserClub-Mitglieder erhalten einen Rabatt von 25% bei der Verkostung

„Tischlein deck dich“!

Angebot gültig für max. 3 Personen von 1. April – 31. Dezember 2017.

Buchungen mit Angabe der NÖN-Abonummer unter Tel. 07475/53674 oder auf der Website (NÖN-Abonummer im Feld „Anmerkungen“ eintragen!)

