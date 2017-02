Die Orangerie Stift Klosterneuburg präsentiert 2017 bereits zum elften Mal die internationale Orchideenausstellung. Mit einer Fläche von 2.000 m2 die größte ihrer Art in Österreich.

Im beheizbaren Ausstellungszelt des Konventgartens und in der Orangerie wird den Besucherinnen und Besuchern eine große Zahl interessanter Aussteller geboten. Individuelle Beratung, eine Vielfalt an Orchideenblüten, Pflanzenraritäten, Zubehör und dekorative Accessoires rund um die Königin der Blumen.

Die Ausstellung in der im 19. Jahrhundert von Joseph Kornhäusel erbauten Orangerie erzählt die Bedeutung der Orchidee in den Monarchien Europas. Ausgehend von Kaiserin Maria Theresia, deren 300. Geburtstag das Stift Klosterneuburg 2017 mit der Jahresausstellung in den Kaiserräumlichkeiten feiert, bis zu Mette Marit Kronprinzessin von Norwegen

Freuen Sie sich auf ein Meer von Orchideenblüten!

Genießen Sie in einer Zeitreise durch die Monarchien die Vielfalt der Orchideen und Pflanzenraritäten, auch in der „Langen Nacht“ am 10. März bis 22 Uhr.

