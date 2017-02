"Rosen in Tirol" - Die Tiroler Bergwelt gastiert im nördlichen Waldviertel

Für den Sommer 2017 hat Intendant Peter Hofbauer seine musikalische Komödie in die Tiroler Bergwelt verlegt: In einem Nobelhotel feiert die Society die alljährliche „Rosen Gala“, bei der auch die „Rosenkönigin“ gewählt wird.

Das freut vor allem den besonders medienbewussten Hotelbetreiber, der aus diesem Anlass seinen Freund und Finanzpartner Florian von Wertheimstein bei sich beherbergt, in dessen Ehe es zum wiederholten Male kriselt. Kein Wunder, dass Florians Frau Marie Luise eingeschnappt ist, hat es ihr umtriebiger Göttergatte doch diesmal auf die Aushilfskellnerin Christl abgesehen.

Er will sie sogar zur „Rosenkönigin“ machen und erweckt damit die Eifersucht von Christls Verlobtem Adam, der als hoteleigener Masseur auch Marie Luise Wertheimstein zu seinen Kunden zählt. Und so kommt mitten in der virtuellen Bergwelt ein aufregendes und mit Melodien und Pointen gespicktes Liebeskarussell in Fahrt.

