Die Früchte des Gartens werden von den Gärtnern liebevoll zu stimmungsvollen Dekorationen verarbeitet. Kürbis & Co sind nicht nur zu tausenden im Schaugarten als leuchtende Blickpunkte verarbeitet, sie sind auch in der Gartenküche im Glas.Haus in viele Variationen auf der Speisekarte – lassen sie sich kulinarisch verführen.

Außerdem können Sie am täglichen Programm teilnehmen:

11 Uhr - Fangen Sie mit unseren Ponys die wärmende Herbstsonne bei einem Spaziergang ein

13 Uhr - Es brodelt im Hexenkessel in der Kräuterhütte

14 Uhr - Gehen Sie mit uns auf eine Reise durch das Farbenspiel der Natur (geführter Rundgang ab 5 Personen)

15 Uhr - Kräuterverarbeiten, aber richtig! – Erfahren Sie wertvolle Tipps & Tricks unserer Kräuterhexen

15 Uhr - Alpakaboss-Nico und die 3’er Bande laden Sie ein auf einen Spaziergang durch die Erlebnisgärten

16 Uhr - Auch Tiere haben Hunger, das richtige Füttern unserer besten Freunde im Tierischen Bauern.Garten

Exklusiv für NÖN-LeserClub-Mitglieder:

50 % Ermäßigung auf maximal 2 Tageseintritte! (gültig von 1. bis 31. Oktober 2016)

