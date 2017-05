Mit zahlreichen Auszeichnungen und über 4,5 Millionen verkauften Tonträgern sind die Amigos Superstars der Schlagerszene. Ihr aktuelles Album „Wie ein Feuerwerk“ stürmte als drittes Album in Serie die Verkaufs-Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz und erreichten in allen drei Ländern direkt nach Erscheinen den ersten Platz in den Album Charts!

NÖN-LeserClub-Vorteil:

NÖN-LeserClub-Mitglieder erhalten 10% Rabatt beim Kauf von Tickets für das Amigos-Konzert in Waidhofen an der Thaya!

Ermäßigte Tickets erhältlich im NÖN-Ticketshop!

Vorteilspreis gültig für max. 2 Vollpreistickets, nicht mit anderen Rabatten kombinierbar, Karten nach Verfügbarkeit.

Kupon downloaden

Leserclub-Amigos_Waidhofen.PDF (pdf)