Am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts wuchs die Stadt rasch - in den Jahren von 1890 bis 1910 kam es zu einer Verdopplung der Stadtbevölkerung auf 22.000 Einwohner.

Kaiser Franz Josef zu Besuch in St. Pölten

Die großen Fabriken wie Voith oder Glanzstoff wurden in Betrieb genommen, aber auch die neu errichtete Eisenbahn-Werkstätte gab vielen Menschen Arbeit. Ein regelrechter Bauboom entstand –der Bahnhof, die Stadtsäle, die Kasernen, die alte Sparkasse, die Bezirkshauptmannschaft und die Synagoge wurden neben vielen anderen Gebäuden damals errichtet!

Die Besuche von Kaiser Franz Josef in der Stadt sind die Höhepunkte im Gesellschaftsleben dieser Epoche! Die Anwesenheit seiner Majestät versetzte die Stadt in helle Aufregung – zweimal - 1895 und 1910 - kam Franz Josef nach St. Pölten. Vom letzten Besuch des alten Kaisers existiert auch ein Filmdokument, das in der Sonderschau gezeigt werden kann.

Aufstieg endete mit 1. Weltkrieg

Der Aufstieg der Stadt bis zum 1. Weltkrieg findet auch in der Kunst des Jugendstils ihren Widerhall – in der kleinen Stadt St. Pölten gab es damals große Kunst zu bewundern. Das von Joseph Maria Olbrich geplante Haus in der Kremser Gasse ist heute Pilgerstätte für Architekturfans!

Der rasante Aufstieg endete mit dem 1. Weltkrieg! Tausende zogen mit den St. Pöltner Regimentern in den Krieg, wurden verwundet oder starben auf den Schlachtfeldern. Zu Kriegsende herrschte Hunger und Wohnungsnot – ein schwieriger Neubeginn mit ungewissem Ausgang stand der Stadt bevor!

Weitere Informationen unter: www.stadtmuseum-stpoelten.at

NÖN-LeserClub-Vorteil:

Beim Kauf einer Eintrittskarte zum Vollpreis (Euro 5,-) ist die zweite Karte kostenlos.

Leserclub-Stadtmuseum.pdf (pdf)