Aber auch zu anderen Themen wie Flugzeugen, Eisenbahnen, Schiffen, Baggern, Lastwägen und Dampfmaschinen gibt es viel zu sehen.

Infos rund um die Messe: www.wunderwelt-modellbau.at“

10. – 12. März 2017, VAZ St. Pölten

NÖN-LeserClub-Vorteil:

Minus 50% auf Kinder-Eintrittskarten!

Der Rabatt gilt an allen Messetagen für max. 2 Kindertickets.

Kinder ab 6 Jahren zahlen in Begleitung eines Erwachsenen nur den halben Eintrittspreis (der Erwachsene zahlt den vollen Eintrittspreis). Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt.

So nimmst du den Rabatt in Anspruch: Kupon ausdrucken, ausfüllen und gemeinsam mit der NÖN-LeserClub-Karte an der Kassa vorweisen.

Kupon hier downloaden:

x_Leserclub-modellbaumesse.pdf (pdf)