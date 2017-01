Im Februar stehen in der Wiener Stadthalle wieder jede Menge Highlights am Programm. Dabei gibt es für NÖN-Abonnenten ermäßigte Karten.

5. Februar: The Best of Musicals (20 Uhr).

NÖN-Abonnenten erleben gleich mehrere Veranstaltungen im Februar in der Wiener Stadthalle vergünstigt. Unter anderem The Best of Musicals. | Marco Müller

Über 250 farbenprächtige Kostüme, akrobatische Tanzeinlagen und eindrucksvolle Videoprojektionen nehmen die Zuschauer mit zu den beeindruckendsten Momenten der Musical-Geschichte. Mit Hits aus dem Michael Jackson-Musical „Thriller“, aus „We Will Rock You“, dem Originalmusical von Queen und Ben Elton, oder Roman Polanskis „Tanz der Vampire“, „Elisabeth“, „Der König der Löwen“ oder „Ich war noch niemals in New York“, „Starlight Express“, „Das Phantom der Oper“, „Cats“ …

18. Februar: Elvis – Das Musical (15 und 20 Uhr).

Die Show zeigt in kleinen Szenen, originalen Filmsequenzen, aufwändigen Choreografien und mit fast zwei Stunden live interpretierter Musik die wichtigsten Stationen von Elvis’ musikalischer Karriere vom Gospel über den Blues bis hin zu hemmungslosem Rock’n’Roll.

19. Februar: Havana Nights (18 Uhr).

Ebenfalls am Programm stehen die Havana Nights am 19. Februar. | agenda productions & Highlight Concerts

Im Februar gastiert die Karibik-Show erstmals in der Stadthalle. Auf die Besucher warten heiße Rhythmen und tolle Choreografien gepaart mit spektakulärer Akrobatik. Tänzer, Solisten und Musiker der Havana Nights Dancers beeindrucken mit ihrer Performance, bei der Tradition, Urban Dance und Nostalgie zu einer feurigen Tanzsensation verschmelzen. Mit höchster technischer Präzision zeigen Star-Artisten des „Circo Nacional de Cuba“ spektakuläre Showeinlagen.