Die mitreißende Love-Story nimmt das Publikum mit auf eine spannende Reise in zwei völlig unterschiedliche Welten – die eine von Maschinen geprägt, die andere voller pulsierendem Glanz und Glamour.

Zwischen diesen Gegensätzen spannt Holiday on Ice BELIEVE mit herausragendem Eiskunstlauf und spektakulären Überraschungen den Bogen bis zum wunderbaren Happy End.

Holiday on Ice BELIEVE begeistert mit innovativer Technik, schillernden Kostümen und außergewöhnlichen Choreografien und präsentiert Eiskunstlauf der Spitzenklasse gepaart mit atemberaubenden akrobatischen Leistungen auf und über dem Eis.

Die akrobatische Glanznummer im Wasserbrunnen ist dabei ebenso ein Highlight, wie faszinierende Stunt-Läufer oder die Darbietung in illuminierten Kostümen. In beeindruckender Atmosphäre wird eine magische Geschichte voller einzigartiger Augenblicke erzählt, in der die Liebe keine Grenzen kennt.

Holiday on Ice "Believe" gastiert von Donnerstag, 12. bis Sonntag, 22. Jänner in der Wiener Stadthalle.

