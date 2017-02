Die Messe findet bereits zum 23. Mal statt und ist inzwischen der europaweit wichtigste Treffpunkt für die Vermarktung und Verarbeitung bäuerlicher Produkte. Jeder, der gerne regionale Schmankerl genießt, wird hier etwas passendes finden.

Alle Infos rund um die Messe: www.messewieselburg.at

NÖN-LeserClub-Vorteil:

NÖN-LeserClub-Mitglieder erhalten 50% Rabatt auf Tageskarten!

Du zahlst nur Euro 4,- statt Euro 8,- Eintritt.

Vorteilspreis gültig an allen Messetagen, max. 2 Tageskarten, nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

So nimmst den Rabatt in Anspruch: Kupon ausdrucken, ausfüllen und gemeinsam mit der NÖN-LeserClub-Karte an der Kassa vorweisen.

Kupon hier downloaden:

x_Leserclub-AbHof.pdf (pdf)