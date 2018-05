Hier findet ihr - laufend aktualisiert - die besten Schnappschüsse der Reise:

Die Anreise beginnt für einige Kreuzfahrer schon um Freitagmitternacht. 4 Busse aus Niederösterreich bzw. aus dem Burgenland starten Richtung Italien. Der Rest der ca. 200 Reiseteilnehmer wählt den Weg mit dem Flugzeug. Die leicht verspätete Einschiffung führte an den venezianischen Kanälen und dem viel belebten Markusplatz vorüber. Nach diesem wunderschönen Auslauf lassen wir Venedig bei strahlendem Sonnenschein hinter uns.

Am ersten Infoabend begrüßt Fritz Moser gemeinsam mit Moderator Wolfram Pirchner die Reisegruppe und erklärt den Ablauf der nächsten Tage. Danach gibt es für unsere Mitreisenden nette Überraschungen. Alle Teilnehmer bekommen einen Strohhut und eine Sonnenbrille powered by NÖN, BVZ und Zwettler Bier und natürlich Moser Reisen. Jetzt heißt es bei einem kühlen Bier an Deck den Abend ausklingen zu lassen.

Nach einer erholsamen und ruhigen Nacht begrüßt uns das sonnige Bari. Der erste Ausflug steht am Programm und wir teilen uns auf verschiedene Busse auf. Es geht an unzähligen Weinreben und alten Olivenbäumen nach Alberobello. Bella Italia! Wir besichtigen das Zentrum der typischen „Trulli“ Häuser mit ihren Zipfelmützendächern. Das UNESCO Weltkulturerbe bietet die perfekte Fotokulisse. Nach einem stärkenden Espresso begeben wir uns zurück zu den Bussen und fahren den nahenden Regenwolken davon.

Am Nachmittag bleibt Zeit um am Pool zu entspannen und bei der eigenen Zwettler Bar das eine oder andere kühle Bier an Deck zu genießen. Wir legen bei untergehender Sonne ab und verlassen den Hafen von Bari Richtung Katakolon. Der Abend steht ganz im Zeichen von Zwettler Bier. Braumeister Heinz Wasner gibt höchstpersönlich einen spannenden Vortrag und erklärt informative Details zur Bierbrauerei. Anschließend gibt es ein Bier-Quiz mit tollen Zwettler Sofortpreisen.

Für das sonnige Griechenland werden die NÖN Sonnencremen und After Sun verteilt.

Arrividerci Italia - Katakolon wir kommen!