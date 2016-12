Vom Museo del Prado, einem der größten und bedeutendsten Kunstmuseen der Welt, über den Tempel von Debod, der ursprünglich am Nil stand und in Madrid wieder aufgebaut wurde, bis hin zu Parks und Palästen… In Spaniens Hauptstadt kann man vieles entdecken!

Templo de Debod | www.esmadrid.com

Erleben können die Teilnehmer der Madrid-Reise im Frühling aber nicht nur Museen, Sehenswürdigkeiten und Parks, sondern vor allem auch El Clásico (der Klassiker): Beim Duell Real Madrid – FC Barcelona treffen zwei der erfolgreichsten Klubs aus den beiden größten Metropolen Spaniens aufeinander. El Clásico (gehört zu den meistgesehenen Sportveranstaltungen weltweit) Achtung: Das Spiel ist üblicherweise am Sonntag, kann aber auch an einen anderen Tag verlegt werden.

Museo del Prado | www.esmadrid.com

Termin: 21.04 - 24.04.2017

Leistungen:

Linienflug mit Air Berlin Wien – Madrid – Wien in der Economy Class

Sämtliche Flughafentaxen und Sicherheitsgebühren: € 138,21

(Stand: August 2016), Änderungen vorbehalten

3 Nächtigungen im 4* Hotel H10 Tribeca (www.h10hotels.com)

oder gleichwertig, Basis Doppelzimmer mit Bad oder Dusche/WC

oder gleichwertig, Basis Doppelzimmer mit Bad oder Dusche/WC Frühstück

Eintrittskarte Kategorie Zone 4 für das Fußballspiel REAL MADRID vs. FC BARCELONA – genauer Spieltermin/Zeit wird ca. 8 Tage vorher festgelegt

Pauschalpreis: Pro Person im Doppelzimmer € 1.195,-

Aufzahlungen: Einzelzimmerzuschlag: € 240,-

Nicht inkludiert:

Getränke

nicht angeführte Mahlzeiten

Extras im Hotel

Eintritte

Reiseversicherung

alle nicht angeführten Leistungen

Servicehonorar (einmalig € 39,-)

Mindestteilnehmeranzahl: 10 Personen

Buchungscode: GLEUE7MF

Voraussichtliche Flugzeiten, Änderungen vorbehalten:

AB 8980 Wien – Madrid 06:55 – 09:55 Uhr

AB 8981 Madrid – Wien 10:45 – 13:35 Uhr