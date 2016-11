Noch nie am Hamburger Hafen gewesen und dabei zugesehen wie meterhohe Schiffe beladen mit exotischen Gütern sich auf den Weg in die große, weite Welt machen? Dann wird’s Zeit!

Seien Sie mit NÖN und Raiffeisen Reisen zum 828. Geburtstag des Hamburger Hafens in Hamburg und machen Sie sich selbst ein Bild! Bummeln Sie doch danach gleich über den weltberühmten Fischmarkt. Geschichtefans können sich vom Weltkulturerbe der Wismer Altstadt verzaubern lassen. Anschließend geht es dann nach Rockstock, das mit einzigartigem Flair besticht. Auch „Klein Venedig“, wie die Hansestadt Lübeck aufgrund ihrer 210 Brücken liebevoll genannt wird, wartet auf eine Erkundungstour. Wer lieber auf Shoppingtouren geht und dabei gerne auf eigene Faust die Großstadt Hamburg erkunden will, wird ebenfalls nicht enttäuscht sein.

Für jeden ist also was dabei!

Raiffeisen Reisen

Wissenswertes zur Rundreise

Termin: 5. bis 8. Mai

Pauschalpreis: 699 Euro pro Person im Doppelzimmer. Einzelzimmerzuschlag: 95 Euro.

Mindestteilnehmeranzahl: 20 Personen.

Leistungen: Linienflug mit Air Berlin Wien – Hamburg – Wien in der

Economy Class; sämtliche Flughafentaxen und Sicherheitsgebühren; zwei Nächtigungen im Vier-Sterne Hotel Wyndham Garden Wismar oder gleichwertig eine Nächtigung im Vier-Sterne-Hotel Courtyard by Marriott Hamburg Airport oder gleichwertig in einem anderen Hotel mit Basis Doppelzimmer mit Bad oder Dusche/WC; Frühstück und ein Abendessen

sind inkludiert; ebenso sind Stadtführungen in Lübeck, Wismar, Rostock/Warnemünde inkludiert, wie auch eine Stadtrundfahrt in Hamburg und eine Barkassenrundfahrt durch den Hamburger Hafen. Raiffeisen-Reiseleiter ab/bis Wien.

Mehr Infos & Buchungen:

in allen Raiffeisen Reisebüros oder unter 0676/830 75 DW 800 bzw.DW 700, noen@raiffeisen-reisen. at, www.raiffeisen-reisen.at