Die beliebte Ferienanlage liegt in ruhiger Umgebung, direkt am schönen und breiten Sand/Kiesstrand von Chersonissos-Anissaras. In der Nähe befinden sich Tavernen, Bars und Einkaufsmöglichkeiten. Das lebhafte Zentrum von Chersonsissos ist ca. 4 km entfernt. Eine Bushaltstelle erreichen Sie nach ca. 800m.

Das modere und großzügig gestaltete Hotel verfügt über 310 Zimmer verteilt auf zwei Gebäuden. Der Innenbereich umfasst eine großzügige Empfangshalle mit Rezeption, Lobbylounge mit Sitzgelegenheit, einen SAT-TV Raum, mehrere Geschäfte und Minimarkt sowie WLAN (in allen öffentlichen Bereichen des Hotels sowie auf den Zimmern) ein Amphitheater sowie ein (beheizbares) Hallenbad. Des Weiteren

verfügt das Hotel über zwei Buffetrestaurants, eine griechische Open-Air-Taverne (wetterabhängig geöffnet), eine Wein-Bar und eine Lobbybar.

Frühstück-, Mittag- und Abendessen werden in Buffetform angeboten. Lokale alkoholfreie und alkoholische Getränke erhalten Sie von 11.00 – 24.00 Uhr, an den jeweils geöffneten Bars. Das Tragen eines All Inclusive-Armbandes ist obligatorisch. Beim Abendessen wird um angemessene Kleidung gebeten (Herren in langen Hosen).

In der begrünten Außenanlage befindet sich ein Süßwasserpool mit Poolbar, der von Liegewiesen und Palmen umgeben ist. Liegen und Sonnenschirme sind am Pool und am Strand ohne Gebühr. Badetücher sind mit einer Handtuchkarte (ohne Gebühr) erhältlich. Safeboxen für Wertsachen am Pool und Strand gegen Gebühr.

Die modern ausgestatteten Doppelzimmer verfügen über Bad/DU und WC, Föhn, Telefon, Sat-TV, Mietsafe, Klimaanlage (Juli bis September individuell regulierbar), Kühlschrank, und Balkon oder Terrasse. Zimmer mit Meerblick sind gegen Aufpreis buchbar. Superiorzimmer auf Anfrage möglich.

Gegen Gebühr: ein vielfältiges Angebot an Wassersportarten am Strand durch lokale Anbieter, Massagen, Anwendungen, kosmetische Behandlungen und entspannende Pflegeprogramme im hoteleigenen Anissa-Spa.

Landeskategorie 4 Sterne