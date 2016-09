Das Karikaturmuseum Krems feiert 15 Jahre. 15 Jahre Satire, Humor und Kunsterlebnis für die ganze Familie. Und die NÖN feiert mit … mit einem NÖN-Tag am 2. Oktober.

An diesem kommen NÖN-Leser besonders günstig ins einzige Museum für Karikatur, Bildsatire, Cartoon, Comic und Graphic Novel in der österreichischen Museumslandschaft: Jeder, der bei der Kassa das Stichwort „NÖN“ bekannt gibt, bekommt ein Ticket um 1 Euro.

Von 10 bis 18 Uhr gibt es hier einiges zu erleben. Wie etwa den Schnellzeichner Xi Ding, Hirameki – experimentieren mit Klecksen mit den Künstlern Peng und Hu!, Larazzia-Challenge – Wie eine Karikatur entsteht! Mit Doris Schamp, Führung, Die wundersame Welt der Pinguine und Segwayfahren.