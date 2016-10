Diese Form der akustischen Countrymusic erlebt derzeit ein Revival. Entstsanden in den Südstaaten der USA zu Beginn des letzten Jahrhunderts und mit der legendären Formation von Bill Monroe and his Bluegrassboys und anschließend mit dem Banjosound von Earl Scruggs zur Hochblüte gebracht, ist diese Spielart der Countrymusic aus der Musikszene nicht mehr wegzudenken.

Bluegrass hat lange Tradition in Österreich

In unterschiedlichen Wellen ging es mit der Bekanntheit auf und ab. Derzeit entstehen Bluerassfestivals, Instrumentenbauer für Banjos und Mandolinen treten auf und Bluegrasscamps zum Erlernen dieser Musikform nehmen stetig zu. Auch in Österreich hat Bluegrass eine lange Tradition, die auch in St. Pölten bzw. der Ruine Hohenegg lange Zeit eine Spielstätte hatte. Nach längerer Abitinenz beleben The Gallows Fellows die Szene wieder in NÖ.

Mit Banjo, Gitarre, Mandoline und Bass wird eine klassische Bluegrassbesetzung geboten. Von Bluegrassmusic wird auch gesagt, dass sie ihre Wurzeln einerseits in der Musik irischer Zuwanderer und andererseits im Blues der Südstaaten hat. So verwundert es auch nicht, dass The Gallows Fellows einen irischen Schwerpunkt setzen und mit dem irischen Dudelsack und Flöten diesen auch entsprechend umsetzen.

zVg

The Gallows Fellows eröffnen

Nach dem Erfolg im letzten Jahr bringen The Gallows Fellows wieder erstklassige Bands aus der Bluegrassszene nach St.Pölten. Als Local Heroes werden sie den Reigen im Freiraum in St. Pölten eröffnen. Danach gibt es wieder die „Number 1“ aus Österreich. Nugget rund um Mastermind Helmut Mitteregger sind DIE Bluegrassband in Österreich.

Mit ihren ersten LPs bereits in den 80er Jahren haben sie die Szene in Österreich geprägt und spielen in unterschiedlicher Besetzung seit dieser Zeit nonstop. Mit seiner Frau, die aus der Slowakei stammt, seinem genialen Banjospieler aus Prag und dem mittlerweile wieder in die Band zurückgekehrten Gitarristen aus Frankreich ist Nugget eine echtes internationales Highlight.

Schwungvoller, abwechslungsreicher Musikabend

Als dritter Act dieses Tages tritt erstmalig in Österreich "The Munich String Band", eine junge Formation aus erfahrenen Musikern am Weg zu einer der führenden Bands in Deutschland in Österreich auf. Die fünf Musiker haben teils bereits eine mehrere Jahrzehnte dauernde Karrieren in der Bluegrassmusic hinter sich und kombinieren ihre Stärken zu einem kräftigen Sound. Mit einem Iren am Bass und einem Amerikaner an der Fiddle ist auch diese Band international besetzt.

Alles in allem erlebt das Publikum am 5. Nov. ab 20 Uhr einen schwungvollen, abwechslungsreichen Musikabend mit hochwertigen Liveacts.

zVg

www.gallowsfellows.at

www.nugget.at

www.munichstringband.com