„Es gibt mich nur im Spiegelbild“

Am 7. Oktober lädt das Stadtmuseum aber quasi zu einem Auswärtsspiel in die Musikschule St. Pölten, und dies zu einem ganz besonderen Abend unter dem Titel „Es gibt mich nur im Spiegelbild“. Maxi Blaha bietet ein aufwühlendes Theatersolo, im Zuge dessen Ingeborg Bachmann und Elfriede Jelinek, die für das Projekt ihre eigenen Texte über Bachmann zur Verfügung gestellt hat, im Zentrum einer musikalisch-dramatischen Inszenierung stehen.

Gespräch mit Tarek Leitner

Am 18. Oktober lädt News Senior Editor Prof. Hubert Wachter zum spannenden Gespräch mit dem mehrfach ausgezeichneten ORF Journalisten und Romy-Preisträger Tarek Leitner, der auch als Buchautor in Erscheinung tritt, zuletzt mit „Wo leben wir denn?“

Historiker Wolfram Setz stellt Buch vor

Am 23. Oktober stellt Historiker Wolfram Setz sein Buch über Emil Mario Vacano vor. Vacano, der teils auch in St. Pölten gelebt hatte, zählte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu den meistgelesenen österreichischen Autoren und war auch als Person schillernd: Er trat als „Kunstreiterin“ im Zirkus auf, hatte ein Liebesverhältnis mit dem Grafen Stadion und verkehrte in den Kreisen um Alexander Sacher-Masoch und der Tänzerin Lola Montez.

Alles um Ernst Jandl

Am 30. Oktober dreht sich unter dem Motto „Ottos Mops“ alles um Ernst Jandl. Klaus Siblewski, einer der bekanntesten Verlagslektoren des deutschen Sprachraumes, hat zuletzt die Ernst Jandl-Werkausgabe in 6 Bänden veröffentlicht und weiß vieles über den österreichischen Dichter zu erzählen. Musikalisch umrahmt wird die Vormittagsmatinee von Ronald Bergmayr am Saxophon.

Lesungen und Bilderbuchkino

Die Lesungen von Robert Klement (20.10.) und Andreas Gruber (25.10.) sind bereits „ausverkauft“. Neben den Autorenportraits und Gesprächsrunden finden im Stadtmuseum zudem das Bilderbuchkino nach dem Motto „Wir schmökern im Bilderbuch“ (12., 19. Und 26.10.), die Präsentation der neuen Ausgabe der Literaturzeitschrift „etcetera“ (12.10.) sowie die Niederösterreichische Landesbuchausstellung (8.-30.10.) statt.

www.stadtmuseum-stpoelten.at; www.landestheater.net