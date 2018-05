Das Schneiderwirt-Trio aus der Lipizzaner-Heimat gehört zum Besten, was die volkstümliche Musikszene in Österreich zu bieten hat. Mit ihren Liedern und den großen Hits ihrer musikalischen Vorfahren, den legendären „Kern Buam“, deren legitimierte Nachfolger sie sind, begeistern die Musiker seit neun Jahren ihr Publikum.

Aber auch aus eigener Feder sind zahlreiche Werke entstanden wie das Lied „Almschroah“, wo sich die Burschen vom Schneiderwirt-Trio ihrer volkstümlichen Wurzeln besinnen. Alles in allem transportiert das Schneiderwirt-Trio sein ganz persönliches Lebensgefühl wie im Lied „Zwoamol s Herz verlorn“. Einmal an die Ehefrau und einmal an die schöne Heimat, in der man lebt.

Auf der aktuellen CD „Wir leben Tradition“ (MCP Sound & Media) findet der volkstümliche Musikfan alles was sein Herz höher schlagen lässt. Titel wie „Der wird beim Wirt sein“, „A Mann der kann doh nia was dafür“, „Aber die Mädls lassts mir da“ oder der Titelsong der neuen CD „Wir leben Tradition“, begeistern durch flotte Melodien und Texte mit einem spitzbübischen Augenzwinkern.

Dafür sorgten hochkarätige Texter und Komponisten, wie der Tiroler Peter Fiedler, Hitmacherin Hanneliese Kreißl-Wurth, der Münchner Hans Greiner mit steirischen Wurzeln, oder der Hitproduzent Christian Zierhofer. Was jedoch auf keiner Schneiderwirt Trio CD fehlen darf ist ein Titel der Kern Buam. Das aus den 60er Jahren stammende Lied „s'Finanzamt brennt" ist ein „Kern Buam- Klassiker" mit Ironie und wird auf dem vorliegenden Album wiederbelebt.

Termine: Samstag, 9. Juni 2018, 19.30 Uhr

