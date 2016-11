„Duette bei uns dahoam“, heißt das Album der SEER zur Jubiläums-TV-Show mit jeder Menge großartiger Künstler, Freunde und Musikkollegen aus den unterschiedlichsten Genres. Sie haben der Kreativität freien Lauf gelassen und somit populären SEER-Liedern eine neue, spannende, auch überraschende Charakteristik verliehen. Und so ist aus der Vielzahl an musikalischen und landschaftlichen Gegensätzen mit dem Bindeglied „DIE SEER“ ein großes gemeinsames Ganzes geworden.

Mit dabei: Wolfgang Ambros, Umberto Tozzi, Klaus Eberhartinger, The Les Humphries Singers, Florian Silbereisen, Hans Krankl, Andy Borg, Wilfried, Stefanie Hertel, Hans Theessink, Zabine, voXXclub, Philharmonie Salzburg, Musikverein Falkenstein. Seit 4. November ist die neue CD im Handel.

Konzerte: Wer die SEER aber im Rahmen eines Konzertes erleben will, der hat bald dazu die Chance in Amstetten und Mistelbach. Am 1. Dezember treten die Musiker in Amstetten (Johann-Pölz-Halle, 19.30 Uhr) und am 8. Dezember im Stadtsaal Mistelbach (20 Uhr) auf. Tickets sind bei Ö-Ticket erhältlich.

