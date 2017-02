Am 31. März eröffnet eine der strahlendsten Persönlichkeiten der österreichischen Musikszene die 29. Ybbsiade: Conchita. Insgesamt stehen 20 Veranstaltungen am Programm. Mit dabei ist das Gedenkkonzert „A Tribute to Falco“ anlässlich seines 60. Geburtstags mit Reinhold

Bilgeri und Bella Wagner und mit der original Falco Band (27. April).

Zu erleben sind unter anderem auch Georg Ringsgwandl (6. April), Klaus Eberhartinger (1. April), Nina Hartmann mit O. Lendl (19. April, nur noch wenige Restplätze!), Klaus Eckel (22. April, nur noch wenige Restplätze!), Edi Jäger (25.April), Alexander Goebel (20. April) und viele mehr.

www.ybbsiade.at