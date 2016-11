Insgesamt stehen 20 Veranstaltungen am Programm. Mit dabei ist das Gedenkkonzert „A Tribute to Falco“ anlässlich seines 60. Geburtstags featered by Reinhold Bilgeri und Bella Wagner und mit der original Falco Band. Zu erleben sind unter anderem auch Monika Gruber – gemeinsam mit Viktor Gernot, Georg Ringsgwandl, Klaus Eber-hartinger, Nina Hartmann mit O. Lendl, Paul Pizzera, Klaus Eckel, Edi Jäger und Alexander Goebel.

Karten: www.ybbsiade.at & oeticket.com