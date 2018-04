Vor genau 190 Jahren – am 8. Mai 1828 – wurde Henry Dunant, der Begründer des Roten Kreuzes, im Schweizer Genf geboren. Die Edition Geschichte nimmt dies als Anlass für ihre fünfte Ausgabe, in der sich alles um eine der größten gemeinnützigen Hilfsorganisationen der Welt dreht.

Politisch und sozial engagiert

Die Nächstenliebe wurde Dunant bereits in die Wiege gelegt: Er entstammte einer religiösen Familie, die sich politisch und sozial engagierte. Seine Erziehung war geprägt von den wohltätigen Aktivitäten seiner Eltern. Ein berufliches Anliegen führte den Schweizer 1859 nach Italien. Dort wurde er Zeuge der bekannten „Schlacht von Solferino“.

Die Grausamkeit und die Hilflosigkeit der verwundeten Soldaten, die er dort antraf, erschütterten ihn zutiefst. „Auf den steinernen Fliesen der Spitäler und Kirchen von Castiglione liegen Seite an Seite Kranke aller Nationen: Franzosen, Araber, Deutsche und Slawen. Verzweifelt flehen sie nach einem Arzt, sie werfen sich in Zuckungen hin und her, bis schließlich der Starrkrampf eintritt oder der Tod sie erlöst“, schrieb er in seinem 1862 erschienenen Tatsachenbericht „Un Souvenir de Solférino“, zu Deutsch „Erinnerungen an Solferino“.

Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung gegründet

Die Erlebnisse veranlassten Dunant ein Jahr später, 1863, zur Gründung der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung. Das Rote Kreuz stützt sich auf das Humanitäre Völkerrecht, das auf den Genfer Konventionen basiert. Diese besagen, Menschen, die nicht (mehr) an Kampfhandlungen teilnehmen, zu schützen und menschlich zu behandeln. Die erste Genfer Konvention wurde 1864 von zwölf Staaten unterzeichnet, 1929 wurde ein zweites Abkommen hinzugefügt. Die heutige Fassung beruht auf der überarbeiteten Version aus dem Jahre 1949, die zudem um zwei weitere Abkommen ergänzt wurde.

Heute haben 196 Länder diese zwischenstaatlichen Abkommen unterzeichnet.

Die zwei Zusatzprotokolle von 1977 und das dritte Zusatzprotokoll von 2005 erweitern die Genfer Abkommen. Die Protokolle legen unter anderem fest, dass jeder Mensch ohne jeglicher Benachteiligung aufgrund der Rasse, Hautfarbe, Religion, Geburt, des Geschlechts oder Vermögens zu respektieren ist, und Folter, Hinrichtung ohne ordentliches Gerichtsverfahren, Verschleppung, Plünderung, Gewalt und ungerechtfertigte Zerstörung von privatem Eigentum untersagt ist.

Dunant bekam 1901 den Friedensnobelpreis

Von der von ihm vorgelebten Nächstenliebe erfuhr Henry Dunant am eigenen Leib übrigens wenig. Zwar wurde ihm 1901 der erste Friedensnobelpreis verliehen, dennoch geriet er während seiner Lebzeiten immer mehr in Vergessenheit. Er starb am 30. Oktober 1910 arm und einsam in einem Bezirksspital in Heiden in der Schweiz.

Ob als rotes Kreuz, roter Halbmond oder roter Kristall auf weißem Hintergrund: Die Hilfsorganisation ist heute nahezu jedem Land rund um den Globus ein Begriff. Das geht nur dank der unzähligen Freiwilligen, die sich weltweit bei der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung engagieren. In Österreich etwa leisten über 73.000 Freiwillige jährlich zwölf Millionen Einsatzstunden. Der bekannteste Leistungsbereich des Österreichischen Roten Kreuzes ist der Rettungsdienst, da hier das Österreichische Rote Kreuz am meisten in Erscheinung tritt. Jedes Jahr werden rund drei Millionen Einsatzfahrten im Rettungsdienst absolviert. Demnach müssen die Freiwilligen 8.000 Mal pro Tag in ganz Österreich ausrücken.

Umfangreicher Aufgabenbereich

Mindestens ebenso wichtig wie der Rettungsdienst sind die anderen Aufgaben des Roten Kreuzes: der Blutspendedienst, der Bereich der Heimhilfe und Hauskrankenpflege, die Dienstleistung „Essen auf Rädern“, die Jugendarbeit, die Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten und die Katastrophenhilfe. Auch die Verbreitung ihres Wissens über das Humanitäre Völkerrecht ist eine Pflicht der Freiwilligen. Als Zeichen der Anerkennung für seine Bemühungen um den Frieden wurde dem Roten Kreuz deswegen bereits viermal, 1901, 1917, 1944 und 1963, der Friedensnobelpreis verliehen.