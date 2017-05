Wolfgang Giegler, Hanna Scheibenpflug | Kunst Kultur Kirchberg am Wagram: „Öffnungszeit. Ein Gefängnis wird Kulturraum“ [Bildende Kunst, Kunst- & Kulturraum]

„Öffnungszeit“ ist der Auftakt für die künstlerische Metamorphose des ehemaligen Jugend­gefängnisses in Kirchberg am Wagram zu einem offenen Kulturraum durch künstlerische Interventionen und Mitwirkung der Bevölkerung, von ExpertInnen und KünstlerInnen. Auf dem Programm stehen Führungen durch den Zellentrakt und die Ausstellung im großräumigen Dachboden. Der ehemalige Bewegungshof bietet Raum für eine Performance und eine parti­zipative Installation. Die historische Verlassenschaft des Gefängnisses gewinnt durch Erin­nerung, Reflexion und künstlerische Arbeiten eine neue Gestalt als soziale Skulptur. Zusätzlich widmet sich die Galerie AugenBlick vis-à-vis mit einer Sonderausstellung der lokalen Spuren­suche in Vergangenheit und Gegenwart.

Termine / Programm:

Sa 6. Mai, 16–20 Uhr: Eröffnung; Ausstellung, geführte Touren, Perfor­mance; Spezialitäten aus der Region

So 7. Mai, So 14. Mai, So 21. Mai, Do 25. Mai, So 28. Mai, jeweils 10–20 Uhr: Ausstellungen, geführte Touren, Performance; Spezialitäten aus der Region

Eintritt: 4 € / Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre Eintritt frei, Gruppenanmeldungen unter: www.kunst-kultur-kirchberg.at

Ort: 3470 Kirchberg am Wagram, Marktplatz 27, Bezirk Tulln

Projektleitung: Wolfgang Giegler, Mag.art. Hanna Scheibenpflug

Veranstalter: Kunst Kultur Kirchberg am Wagram

Info: +43-664-41 24 061 (Mag.art. Hanna Scheibenpflug); www.viertelfestival-noe.at/oeffnungszeit