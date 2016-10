„Wir stellen die Frauen in den Mittelpunkt, die tagtäglich Verantwortung übernehmen, die beruflich erfolgreich sind, die sich für andere engagieren und die in ihren Bereichen auch so etwas wie Pionierinnen sind“, so „Welt der Frau“-Chefredakteurin Christine Haiden.

Mit dabei sind auch Landesrätin Barbara Schwarz, kfb-St.-Pölten-Vorsitzende Anna Rosenberger, Sängerin Monika Ballwein (Wieselburg) und Autorin Eva Rossmann (Mistelbach).

Termine: 8. November in Wieselburg (Josephinum, Schloss Weinzierl 1) und 24. November in Mistelbach (Großer Stadtsaal, Franz Josef-Str. 43).

Eintritt frei, Anmeldung unbedingt erforderlich: www.welt-der-frau.at