Wie Arbeit, Schule, der Umgang mit der Natur, mit der Technik im Alltag und Mitmenschen funktionieren soll und kann, in Bezug auf die Zukunft wird in der Globart Academy von 22. bis 25. September diskutiert.

Es gibt Vorträge, Workshops, Tanz- und Filmvorstellungen und Yoga. Zu den Highlights zählen die Preisverleihung an Michael Haneke, die Tanzperformance „Songs of the Water“, eine Tafelrunde mit der Plattform „Act.Now“ und ein Konzert mit Pianist Markus Hinterhäuser und Geigerin Patricia Kopatchinskaja.

Es referieren: Zukunftsforscher Harry Gatterer, die Autoren Philipp Blom und Christine Nöstlinger, Maker-Szene-Expertin Silvia Lindtner, Theologe und Philosoph Peter Kirchschläger, Donau-Uni-E-Governance-Leiter Peter Parycek, ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki, Unternehmer Ernst Gugler, Bildungsvisionär Stephan Jansen, Ökonomin Lisa Herzog und Internetexperte Aral Balkan … Tickets: veronika.grubmann@globart.at, 01 / 534-6287, oeticket.com.