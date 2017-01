Céline Roschek ist NÖN-Stargast beim Landhausball .

Céline Roschek, Ex-Miss Austria, Star-Geigerin und ehemaliges Germany’s Next Topmodel aus Bisamberg ist der NÖN-Stargast am Landhausball 2017. Sie ist tritt um Mitternacht in der NÖN-Disco auf.