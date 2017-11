Die „Lange Nacht der Weiterbildung“ findet im Rahmen der europaweiten „Life Long Learning Week“ mit jeweils mehreren und unterschiedlichen Angeboten mit großer Strahlkraft in allen Bezirken des Landes statt. Für eine Woche wird das Thema Weiterbildung ins Zentrum gerückt und auf die vielfältigen Angebote der Erwachsenenbildung in Niederösterreich aufmerksam gemacht.

Die Veranstaltungen in ganz Niederösterreich sind für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher offen, schaffen einen unkomplizierten Zugang zu unterschiedlichen Anbietern im Bereich der Erwachsenenbildung, in Zusammenarbeit mit regionalen Betrieben, den Bibliotheken und der Bildungsberatung NÖ – und sollen die Lust auf Weiterbildung wecken.

Bildungsberatung NÖ

Das Beratungstelefon der Bildungsberatung Niederösterreich ist am 24. November 2017 von 8 – 22 Uhr besetzt und unter der Nummer 02742/25025 erreichbar.

Wir sind Feuer & Flamme für Weiterbildung!

Die „Lange Nacht der Weiterbildung“, die am 24. November 2017 von 18 – 22 Uhr in ganz Niederösterreich stattfindet bündelt und verankert das Thema Weiterbildung in ganz Niederösterreich – der Eintritt ist frei!

Die Lange Nacht der Weiterbildung 2017 – wir sind dabei!

Berndorf / Eggenburg / Deutsch-Wagram / Grafenwörth / Haag / Hainburg an der Donau / Hofstetten-Grünau / Maissau / Korneuburg / Lilienfeld / Mistelbach / Mödling / Neunkirchen / Poysdorf / Weitersfeld / Wiener Neustadt / Yspertal / Zwettl

