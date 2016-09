Der Sonntagberg ist Wallfahrtsort, Ausflugsziel und Ort mit Geschichte. Die barocke Basilika stammt von den Barockbaumeistern Jakob Prandtauer und Josef Mungenast.

Die Revitalisierung des Sonntagbergs kostet. Und so findet am 24. November wieder ein NÖN-Benefizkonzert in der Basilika Sonntagberg statt. Heuer mit Francine Jordi. Ab 19.30 Uhr. Wer sich das nicht entgehen lassen möchte, Tickets um 25 Euro gibt es im Klosterladen Stift Seitenstetten, im Pilgerbüro Sonntagberg sowie im Gasthaus Lagler.

Eine Kartenreservierung ist über 07448/21572 oder per E-Mail an sonntagberg@stift-seitenstetten.at möglich.

www.sonntagberg.com