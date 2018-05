Hundert Seiten Rotes Kreuz.

Am 9. Mai vor genau 190 Jahren wurde Henry Dunant geboren, der Gründer des Roten Kreuzes, der heute wichtigsten und größten Hilfsorganisa tion der Welt.

Aus diesem Anlass widmet sich die fünfte Ausgabe der NÖN EDITION Geschichte dieser wichtigen Institution, seiner Geschichte und seinen aktuellen Leistungen. Das hundert Seiten starke Magazin wurde am Weltrotkreuztag am 9. Mai im Circus Pikard in Wiener Neudorf erstmals präsentiert. Im Fokus der Gala stand vor allem der Nachwuchs – seit vierzig Jahren engagiert sich das Rote Kreuz besonders in der Jugendarbeit.

Das Magazin ist in Trafik und Handel um 4,90 Euro erhältlich. NÖN-Abonnenten erwerben es um 3,90 Euro unter 02742/ 802-1400.