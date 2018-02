Die Kreativität in der Werbewirtschaft setzt wie im Zirkus auf Einzigartigkeit und Spontanität. Wer erfolgreich sein will, nützt die "Kunst des Augenblicks": "Reichen Sie Ihre kreativsten und verblüffendsten Arbeiten ein. Setzen Sie ohne Netz und doppelten Boden auf den richtigen Hahn, denn die erste Einreichung ist kostenfrei!"

leadersnet.at / A. Felten

In 13 Kategorien können Werbeprojekte eingereicht werden

Die WKNÖ Fachgruppe Werbung bittet die niederösterreichischen Agenturen um Einreichung der kreativsten Ideen des letzten Jahres (Umsetzungszeitraum März 2017 bis Februar 2018). Die Einreichkategorien haben sich leicht geändert: Out of Home, Print, Digital, Audio, Bewegtbild, Event, Dialog-Marketing, Public Relations, POS/Messearchitektur, Verpackungsdesign, Grafikdesign, Eigenwerbung un Kampagne. Die Kategorien sind jetzt an den Bundeswerbepreis Austriacus angeglichen.

Alle Gewinner des heurigen Goldenen Hahns nehmen automatisch am österreichweiten Werbepreis Austriacus 2018 teil.

Die niederösterreichische Werbe- und Kreativbranche steht längst nicht mehr im Schatten urbaner Großstadtagenturen. Mit dem 41. niederösterreichischen Landeswerbepreis wird den NÖ Werbeagenturen eine prominente Bühne geboten.

Obmann Günther Hofer (Werbung und Marktkommunikation) unterstreicht die Bedeutung des Preises: „Der Gewinn der Trophäe ‚Goldener Hahn’ bedeutet für eine Agentur, dass sie der Konkurrenz einen Schritt voraus ist.” Im Werbegeschäft bedeutet dies oft einen Vorteil bei der Neukundenakquise.

Zweistufiges Bewertungsverfahren: Zuerst Onlinejury, dann Fachjury

Im ersten Durchlauf bewertet eine ausgewählte Anzahl an Online-Juroren die eingereichten Arbeiten. Die Beurteilung erfolgt nach Punkten. Die fünf am höchsten dotierten Arbeiten jeder Kategorie sind die Nominierten für einen Goldenen Hahn. Im zweiten Durchlauf ist die Fachjury an der Reihe.

Neues Einreichtool für die Kandidaten

Das Einreichtool ist komplett neu. Kreativbetriebe und Juroren dürfen sich über einen vollständigen Relaunch freuen.

Die Werbegala „Goldener Hahn“ findet im Congress Casino Baden im Stil eines Varieté Zirkus unter der Moderation von Chris Kolonko statt.

Wer Teil des NÖ Werbezirkus sein will, der muss zum einen einreichen und sich zum anderen bereits jetzt den Termin Dienstag, 12. Juni, für die große Hahn Gala 2018 im Casino Baden reservieren.

Nähere Infos unter: www.goldenerhahn.at