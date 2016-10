Am 5. November ist wieder NÖ Heckentag. An diesem kann man heimische Sträucher und Bäume aus dem Vermehrungsprogramm der Regionalen Gehölzvermehrung (RGV) sowie Obstbäumchen seltener regionaler Sorten günstig erwerben. Die NÖN hat gemeinsam mit dem Verein Regionale Gehölzvermehrung (RGV) und in Kooperation mit der Kulinarik-Initiative „So schmeckt Niederösterreich“ Hecken-Packages verlost.

Wer selbst noch Sträucher erwerben will: Bestellungen sind bis 12. Oktober möglich. Die Abholung erfolgt am 7. November an einem der acht Abholstandorte. Bestellung: 02952/ 4344-830, www.heckentag.at