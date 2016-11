Die Sieger des NÖN-Leopold 2016 im Überblick

Courage: Dominic Kralovec

Der 13-jährige Jungfeuerwehrmann Dominic Kralovec aus dem Bezirk Amstetten ist mit seinen Freunden an der Ybbs schwimmen, als er einen Schwimmer verzweifelt winken sieht. Der Schüler bemerkt sofort, dass etwas nicht stimmt und eilt dem Mann sofort zu Hilfe, hält seinen Kopf über Wasser, bis er wieder festen Boden unter seinen Füßen spürt. Der Gerettete, ein 22-jähriger Afghane, dürfte die Strömung der Ybbs unterschätzt haben. Für ihn – und auch für viele andere - ist Dominic ein Held.

Engagement: Bergrettung NÖ/Wien

Die Bergwelt in Niederösterreich wird immer mehr genutzt, egal ob im Winter oder im Sommer. Damit werden die ehrenamtlichen Mitglieder der NÖ Bergrettung immer wichtiger. Die Bergrettung ist zu einem wichtigen Eckpfeiler für das Rettungswesen im Land geworden, wobei sich die Mitglieder durch enorme Einsatzbereitschaft auszeichnen.

Kultur: Peter Turrini

Der Kärntner Dramatiker und Lyriker ist mit 72 Jahren ein unbeirrbarer Schreiber, dessen Stücke stets auf großen Bühnen uraufgeführt werden. Sein Kampf für die Rechte der Armen und Ausgebeuteten ist unbeirrbar, die poetische Kraft seiner Lyrik tief berührend. Längst im Weinviertel daheim bringt er sich kraftvoll in das Kunstleben Niederösterreichs ein.

Sport: Dominic Thiem

Der 22-jährige Lichtenwörther feierte 2016 in Buenos Aires, Acapulco, Nizza und Stuttgart Turniersiege auf der ATP-Tour. Bei den French Open scheiterte er erst im Halbfinale am späteren Sieger Novak Djokovic. In der Tennis-Weltrangliste stieß er bis Rang sieben vor. Nach Thomas Muster ist er damit Österreichs bislang bester Tennisspieler.

Wirtschaft: Doka Group

Der Schalungsspezialist Doka ist eine Tochter der Amstettner Umdasch-Gruppe und weltweit tätig. Erst kürzlich wurde in Stetten bei Korneuburg eine neue Niederlassung errichtet, 8,7 Millionen Euro wurden investiert. 2015 hat das Unternehmen mit einem Umsatz von 1,22 Milliarden Euro erstmals die Umsatzmilliarde geknackt. Doka beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter, ein Großteil der Schalungssysteme wird in Amstetten und St. Martin/Ybbsfeld (Bezirk Melk) produziert. Mit Anfang 2017 gibt es einen Generationenwechsel im Unternehmen: Der Vorsitzende der Geschäftsführung, Jürgen Obiegli, geht zu Jahresbeginn 2017 in Pension. Ihm folgt Jens Günther.

Unsere Zukunft: Polytechnische Schule Mistelbach

Eine ausführliche Berichterstattung über die Leopold-Gala und die Gewinner der einzelnen Kategorien lesen Sie in Ihrer NÖN.