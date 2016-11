„Agricola“ startet mit viel Neuem in die nächste Saison. Und das bereits zum 6. Mal. Das neue Programm „Die wilden 70er“ entführt die Gäste ins das Lebensgefühl eines außergewöhnlichen Jahrzehnts voller Veränderungen.

Dazu präsentiert sich auch das Genuss-Spektakel „Agricola“ im 300 Jahre alten Mostviertler Vierkanter Ramsauhof in Purgstall an der Erlauf als neue besondere Mischung aus niveauvoller Komödie, atemberaubender Artistik, buntem Entertainment und publikumsnaher Animation.

Artisten geben Showeinlagen

Internationales Flair versprühen die Showeinlagen weitgereister erfolgreicher Artisten und Akrobaten und versetzen damit die Gäste in Staunen. Genussvoll begleitet wird das Programm von einem neu kreierten 4-Gänge-Menü mit Köstlichkeiten aus den 70iger Jahren. Eingebettet ist das Arrangement in die rustikale Wohlfühlatmosphäre und das charmant nostalgische Ambiente des Innenhofs.

Fast 35.000 Besucher haben in den vergangenen Agricola-Saisonen dieses Genussspektakel in Purgstall an der Erlauf besucht und unvergessliche Eindrücke mitgenommen. Dreimal wöchentlich stehen jeweils Freitag, Samstag um 19.30 Uhr und Sonntag um 16.30 Uhr Aufführungen auf dem Spielplan. Einlass jeweils eine halbe Stunde vorher.

Mehr Infos unter www.ramsauhof.com