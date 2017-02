4kanter Hausbier-Heuriger zur Mostblüte .

Am 22. und 23. April dreht sich am 300 Jahre alten Mostviertler Vierkanter Ramsauhof in Purgstall an der Erlauf alles rund um zwei traditionsreiche Kultgetränke: das 4kanter Hausbier und den Mostviertler Birnenmost.