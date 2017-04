Montag, 1. Mai 2017, 17:00 Uhr

Festsaal, Schloss St. Peter/Au

Eine weitere Carl Zeller-Operette wird in St. Peter in der Au zur Aufführung gebracht. Nach „Der Vogelhändler“ (1928 und 2002), „Der Obersteiger“ (2014), „Der Vagabund“ (2015) steht diesmal Carl Zellers Nachlass-Operette „Der Kellermeister“ auf dem Programm. Das Werk wurde vor 115 Jahren am 21. Dezember 1901 im Wiener Raimundtheater als erste Operette auf der eigentlich als Sprechtheater erbauten Bühne uraufgeführt.

Sieht man von der Uraufführungsstadt Wien ab, dann sind mit diesem Stück im Geburtsort des Komponisten – St. Peter in der Au – bereits 4 Bühnenwerke von Carl Zeller und damit die meisten unterschiedlichen Zeller-Operetten gespielt worden.

Komponist: Carl Zeller

Interpreten: Ensemble Oper@Tee

Eintritt: Abendkassa: € 19,- | Vorverkauf: € 15