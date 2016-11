Gemeinsam mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten bietet das Cinema Paradiso St. Pölten ein besonderes Kinoerlebnis und Service für alle Eltern: An jedem Adventsamstag und am 8. Dezember gibt es am Vormittag Kinderfilme mit professioneller Kinderbetreuung. Die Eltern können in der Zwischenzeit in der St. Pöltner Innenstadt ihre Weihnachtseinkäufe erledigen. Von Leiner St. Pölten gibt es eine kleine Überraschung für die Kinder.

Cinema Paradiso

Termine:

26.11.16, 10.30 Uhr, "Pettersson und Findus 2" + "Störche - Abenteuer im Anflug"

3.12.16, 10.30 Uhr, "Pettersson und Findus 2" + "Burg Schreckenstein"

8.12.16, 10.30 Uhr, "Pettersson und Findus 2" + "Ente Gut! Mädchen allein zu Haus"

10.12.16, 10.30 Uhr, "Pettersson und Findus 2" + "Schellen Ursli"

17.12.16, 10.30 Uhr, "Pettersson und Findus 2" + "Heidi"

Im Cinema Paradiso St. Pölten, Eintritt 5 EUR für Film. Kleines Popcorn + Kinderbetreuung gratis. Abholzeit 12.30 Uhr

Infos und Tickets: Cinema Paradiso, Rathausplatz 14, 3100 St. Pölten, www.cinema-paradiso.at, 02742-21 400