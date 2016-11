Vielen wird der Titel bekannt vorkommen, ist er doch eine französischsprachige Version des Papermoon-Weihnachtshits „On The Day Before Xmas“.

ZOË zur Entstehungsgeschichte: „On The Day Before Xmas war immer schon mein Lieblingssong von Papermoon. Er weckt bei mir Kindheitserinnerungen, jedesmal wenn wir ihn am Weihnachtsabend gemeinsam mit der Familie singen und spielen. Es war immer schon mein großer Wunsch dieses Lied eines Tages selbst interpretieren zu dürfen. Ich hoffe mit meiner Version das Publikum ebenso verzaubern zu können“.

Weihnachten im Park

7. bis 10. Dezember 2016

NÖN-Stargast ZOË

Freitag, 9. Dezember 2016

Sparkassenpark, St. Pölten

ab 19:30 Uhr