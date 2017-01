Diesmal begibt sich der Regisseur PETER PAUSZ in seiner Bearbeitung auf die Suche nach Sinn und Sinnlosigkeit der menschlichen Umgangsformen.

In bester Theatertradition untersucht die Produktion die Veränderung der Konventionen im Spiegel großer Dichtung: Ausgehend von den Betrachtungen des Adolph Franz Friedrich Ludwig Knigge, begibt sich Peter Pausz auf die Suche nach gesellschaftlichen Verhaltensmustern und untersucht diese mit Hilfe von Szenen verschiedenster Autoren im Wandel der Zeit.

Der Verein ergo arte begibt sich so auf eine performative Wanderung und beginnt seine Reise durch die Konvention im Winter 2017 und steuern diverse Spielstätten in Wien und Niederösterreich an, um dann im April 2017 in Schloss Amstetten das Reiseziel zu erreichen.

„Der gute Ton. Eine Navigation durch Zwang, Korsett und Schinkenbrot“ ist ein Abend voller Sinn- und Sinnlichkeit, Lust und Freude, Kunst und Avantgarde.

Das Ensemble schlüpft mit großer Spielfreude und großer Affinität zum Text in die einzelnen Rollen und macht die Wichtigkeit der Konvention für das Publikum erlebbar und begreifbar: In Zeiten, in denen sich die Allgemeinheit zunehmend über die Anzahl der Facebookfreunde definiert, ist die Lust am guten Benehmen gefragter denn je!