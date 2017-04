IRONMAN 70.3 zum 11. mal in St. Pölten .

Zahlreiche Sieger der vergangenen Jahre zieht es zum 11. IRONMAN 70.3 wieder nach St. Pölten und garantieren auch 2017 wieder sportliche Spitzenleistungen. Die Landeshauptstadt gilt in der Szene als Hot Spot und perfekter Start in die Triathlon Saison und wurde 2016 zum beliebtesten Rennen in Europa gewählt.