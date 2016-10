Stella Jones ist Sängerin, Musikerin, Produzentin und seit über 20 Jahren als dipl. Vocal & Stage Coach und Dozentin für Jazz & Gospel Music tätig. Sie wuchs im Kreise berühmter Künstlerfreunde ihrer Eltern auf und es war schon früh klar, dass sie die Laufbahn einer Künstlerin einschlagen würde. Mit 5 Jahren erlernte sie Klavier und Jazz Piano. Ihre erste Musicalerfahrung hatte Stella mit 15 Jahren, als sie in der “Rocky Horror Picture Show” ihre erste Rolle bekam. Es folgten weitere Musicalrollen, wie z.B. in “Crazy Weekend”, “CATS” und “Jesus Christ Superstar“, “Mozartmania“, „RENT“, Ain`t Misbehavin`“, „Little Shop of Horrors“ und „Carmen Cubana“. Neben ihrer musikalischen Laufbahn wirkte Stella Jones bei zahlreichen CD-Produktionen mit. Im Jahr 2000 begründete Stella Jones stella jones productions und das Label Stelluna Records, beides Plattformen für KünstlerInnen im Bereich Performing Arts.

Stella Jones ist als erste österreichische Sängerin in die MTV Unplugged Reihe aufgenommen, die im Sommer 2016 in Zusammenarbeit mit Andreas Gabalier, Xavier Naidoo, Gregor Meyle, Max Giesinger, der Hip-Hop Formation 257 und Anna Netrebko entstand.

Sie arbeitet mit internationalen Stars wie Helene Fischer, Otto Waalkes, Katrina & The Waves, Taylor Dayne, Maceo Parker, Gloria Gaynor, Nina Hagen, Marianne Faithful, Omara Portuondo, Chaka Khan, The Duke Ellington Orchestra, VSOP, Wolfgang Ambros, Rainhard Fendrich, Bill Ramsey, Udo Jürgens, und vielen mehr.