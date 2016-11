Nach dem sehr großen Erfolg aus den Vorjahren, lädt der aus Groß-Siegharts stammende Moderator, Entertainer und Eventorganisator Andy Marek, am Samstag, dem 18. Dezember, um 18 Uhr, zu seiner Weihnachtsshow ein. In einer rund 2-stündigen Veranstaltung werden Gäste aus der Showbranche und heimische Künstler vor den Vorhang gebeten.

Aber auch einige sehr prominente Interviewpartner werden über persönliche Erlebnisse, und vor allem über das bevorstehende Weihnachtsfest, mit Andy Marek plaudern. Lassen sie sich überraschen wer aller nach Waidhofen/Th kommt. Andy Marek zur Veranstaltung: „Für mich war bis jetzt das Jahr 2016 ein ganz besonderes. Ich war sehr viel als Moderator im Einsatz, konnte große Veranstaltungen organisieren und durfte sogar über die Grenzen Österreichs hinaus einige Male auf großen Bühnen tätig sein.

Dabei war es mir auch möglich sehr prominente Künstler und Persönlichkeiten kennenzulernen, und am Ende dieses Jahres möchte ich einige davon in meine Heimat bitten, und den Waldviertlern einen besonderen Abend präsentieren. Auch der soziale Aspekt soll nicht vergessen werden, so wird am Ende der Show ein schöner Betrag, an Menschen denen es nicht so gut geht, übergeben“.

Karten für „ DIE ANDY MAREK WEIHNACHTSSHOW“ gibt es in den Sparkassen im ganzen Waldviertel. Preis pro Karte € 18,--. Der Vorverkauf startet am 18. November.