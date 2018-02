Die Landesmeisterschaft für Wien, NÖ und das Burgenland ist am 19. März in Wien im Miele Experience Center (Anmeldeschluss: 13. März). Das Finale lockt dann am 14. April. Bewerben kann sich jeder Amateur-/Hobbykoch, der Mitglied im Österreichischen Koch- und Genussverband ist, mit Wohnsitz in Österreich.

Wichtig: Der Bewerber darf weder den Beruf Koch zurzeit ausüben, noch jemals ausgeübt haben. Das Rezept eines Drei- Gang-Menüs und die Fotos dazu (jeweils drei für Vorspeise, Hauptspeise und Dessert) muss man auf der Homepage hochladen. Die Zubereitungszeit des kompletten Menüs beträgt maximal zwei Stunden! Die Menüs sollten raffiniert, harmonisch aufeinander abgestimmt und kreativ sein. Wenn der Menüvorschlag innerhalb der Bewerbungsfrist einlangt, gilt die Bewerbung als angenommen.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Gereiht wird nach dem Datum der Bewerbung. Anmeldung: mit Angabe des Bundeslandes über das Anmeldeformular auf der Homepage! Wer noch nicht Mitglied ist, muss sich davor registrieren lassen. Nenngebühr: 12 Euro. www.oekgv.at