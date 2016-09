Jedes Jahr am ersten Oktober-Wochenende gehen Messe, Sport und Show eine Symbiose ein, aus der ein Event der Extraklasse resultiert.

Zu den Stammgästen in Wiener Neustadt zählen Top-Stars wie Österreichs Publikumsliebling Hugo Simon. Vergangenes Jahr konnte er als Erster in der Geschichte des CSI den großen Preis des Sportlandes NÖ zum zweiten Mal in Folge gewinnen. Und: Alle sind gespannt, ob es ihm heuer ein drittes Mal gelingen wird.

15 Nationen mit über 250 Pferden

Volle Tribünen sorgen für das einzigartige Flair des traditionellen Sprintsportevents, das von Familie Rösch und dem engagierten Team des RC Bad Fischau-Brunn heuer zum 19. Mal organisiert wird. Um auch dem zwei- und vierbeinigen Nachwuchs den gebührenden Stellenwert zu geben, gibt es heuer wieder die R34-Junioren-Tour, natürlich die traditionelle VAMED-Pony-Tour und die NÖN-Führzügelklasse für die Allerkleinsten unter den Pferdesportlern.

Insgesamt warten mehr als 90.000 Euro Preisgeld mit zwei Weltranglisten-Prüfungen auf die Reiterinnen und Reiter. Es werden 15 Nationen mit über 250 Pferden erwartet. Highlight des Turniers ist Sonntagnachmittag der große Preis des Sportlandes NÖ, der mit 25.000 Euro dotiert ist und für den sich nur die besten 40 qualifizieren.

www.csi-arenanova.at