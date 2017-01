Um Schülern der HAK/HAS Ybbs schon während ihres Schulbesuchs die vielen Möglichkeiten, die sich in den Betrieben der Region anbieten, zu zeigen, wird Mentoring seit vier Jahren im Schulzentrum in die Praxis umgesetzt.

„Dadurch soll es langfristig gelingen, Absolventen in der Region zu halten“, so Schulleiter Rainer Graf. Insgesamt 18 Topunternehmen, darunter auch die NÖN, haben sich heuer bereit erklärt, besonders engagierte Schüler regelmäßig zu betreuen.

Die beiden Ybbser HAK-Schüler Christian König und Lukas Kern schnuppern wiederholt einige Tage in der Marketingabteilung der NÖN und erhalten so erste Einblick in die Medienbranche.