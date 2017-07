In der Ysperklamm geht es auf gesicherten Stegen und Brücken vorbei an Wasserfällen und Kaskaden, Bäumen und Steinformationen. Das wildromantische Wanderparadies ist Teil der Ausstellungsregion der NÖ Landesausstellung 2017 „Alles was Recht ist“ und am 12. August Schauplatz des Radio-NÖ-Wandertages.

Mit dabei sind unter anderen Simone, Charly Brunner und weitere Schlagerstars wie Francine Jordi und Marc Pircher. Je nach Lust und Kondition stehen drei Routen zur Auswahl. Los geht’s um 9 Uhr beim Feuerwehrhaus Pisching/Yspertal.

Nach der Wanderung bieten Simone & Charly Brunner bei ORF-NÖ-Radio 4/4 mit Moderator Tom Schwarzmann (ab 15 Uhr live vom Zielgelände) eine Kostprobe von ihrem neuen Album, das im Herbst erscheinen soll. Anschließend gibt das Schlagerduo bei freiem Eintritt ein stimmungsvolles Konzert.

www.alleswasrechtist.at