Seit wann gibt es „NÖN sucht das größte Talent“?

Andy Marek: 2010 hatte ich die Idee, natürlich nach Vorbildern von DSDS oder Supertalent in Deutschland, dies hier in NÖ umzusetzen. Nun können wir schon auf sieben sehr erfolgreiche Jahre zurückblicken und freuen uns auf die achte Staffel.

Wie läuft so ein Casting ab?

Alle, die Interesse haben, melden sich unter talent@noen.at an und suchen sich eine Castinglocation aus. Wir sind mit unseren Castings in den Raiffeisenbanken in NÖ. Beim Casting selber zeigt man für ein paar Minuten sein Talent und wird von einer Jury bewertet. Niemand braucht nervös zu sein. Die Juroren sind sehr professionell, aber vor allem nett und einfühlsam. Man bekommt auch gleich nach dem Casting die Info, ob man sich für eine Live-Show qualifiziert hat.

Wer kann hier mitmachen?

Eigentlich kann jeder mitmachen, der in irgendeiner Weise talentiert ist. Egal ob es sich um Sänger, Tänzer, Musiker, Akrobaten, Zauberer, Kabarettisten … handelt, man muss lediglich mindestens zehn Jahre alt sein. Nach oben hin gibt es keine Altersgrenze.

Wie kann man sich anmelden?

Einfach eine E-Mail an talent@noen.at senden, Namen, Alter, Talent und die Raiffeisenbank, in die man kommen wird, bekannt geben. Man hat auch die Möglichkeit, sich über facebook.com/dasgroesstetalent oder auf NÖN.at anzumelden. Dort sind auch die Castingtermine zu finden.

Sind die Castings öffentlich?

Nein, die Castings sind nicht öffentlich, aber man kann selbstverständlich seine Familie oder Freunde mitnehmen, die müssen ja Daumen drücken.

Warum machst du diese sehr aufwändige Tour?

Als ich vor sieben Jahren mit dieser Tour begonnen habe, wusste ich nicht, wie das Ganze angenommen bzw. der Zulauf sein wird. Ich habe in diesen Jahren so viel Freude daran gewonnen, weil ich merke, dass wir jedes Jahr ganz tolle Talente in unseren Shows haben und diese dann viele Fans bewegen können. Außerdem macht es sehr viel Spaß, jungen Menschen die Möglichkeit zu bieten, ihr Talent einem großen Publikum zu präsentieren. Ich freue mich auch heuer schon sehr darauf.

Was kann man gewinnen?

Es wird am Ende eine Siegerin oder einen Sieger geben, die beziehungsweise der 5.000 Euro in bar bekommt. Aber eigentlich haben wir nur Gewinner, denn es gibt fast nichts Schöneres, als auf einer Bühne vor vielen Menschen zu zeigen, was man kann. Das haben mir in den letzten Jahren viele unserer Teilnehmer bestätigt. Man kann einfach viel Selbstvertrauen und auch Bühnenerfahrung für sein weiteres Leben gewinnen.

Verfolgst du auch den Werdegang der Sieger und Teilnehmer?

In den letzten sieben Jahren waren über 5.000 Menschen bei unseren Castings. Natürlich kann ich nicht von allen den Werdegang verfolgen. Aber viele unserer tollen Talente treffe ich immer wieder bei verschiedenen Veranstaltungen. Um nur einige zu nennen: Laura Kamhuber hat ihren Weg gemacht und ist super im Musikgeschäft. Lukas Pratschker mit seinem Hund Falco war bei uns dabei. Er hat in der Zwischenzeit die deutsche Show Supertalent gewonnen. Die Akrobatengruppen Freaks und D’acros haben beide bei uns gewonnen und sind weit über die Grenzen hinaus erfolgreich unterwegs …

Ist es schwierig, neue Talente zu finden?

Wenn alles so bleibt wie in den letzten Jahren, dann bin ich überzeugt, dass wir wieder viele Talente bei unseren Castings begrüßen können. Wichtig ist einfach, sich zu trauen.

Was fällt dir zur Siegerin des letzten Jahres ein?

Lea Gruber war hervorragend! Bereits beim Casting hat sie uns alle begeistert, aber dann bei den Shows war es unglaublich. Sie hat sich selber am Klavier begleitet und ihre Stimme war der Hammer. Eine würdige Siegerin!

Man sieht oft in anderen Castingsendungen, dass Teilnehmer sehr kritisiert werden. Ist das bei euch auch möglich?

Natürlich sagen wir unseren Kandidaten, wenn etwas nicht so besonders gut ist, aber wir haben in den letzten sieben Jahren keinen einzigen unserer Teilnehmer verletzt. Ganz im Gegenteil: Kritik kann oft helfen, man macht es vielleicht beim nächsten Mal besser.

Was wünscht du dir von „NÖN sucht das größte Talent 2017“?

Ich würde mich freuen, wenn wieder viele zu unseren Castings kommen und die Shows so erfolgreich ablaufen wie in den letzten Jahren. Und: Vielen Dank, dass die NÖN wieder Partner.